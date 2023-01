ஸ்டாலின் பேச்சை கவனிச்சீங்களா? அப்போ இனி இந்து பண்டிகைக்கு வாழ்த்து சொல்வாரா? வானதி சீனிவாசன் கேள்வி

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை: நாங்கள் மதவாத சக்திகளுக்குத் தான் எதிரானவர்களே தவிர மதங்களுக்கு எதிரானவர்கள் அல்ல என்று பேசியுள்ள தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், இந்து மத பண்டிகைகளுக்கு மட்டும் வாழ்த்துக் கூற மறுப்பது ஏன் என்பது குறித்து விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் என்று பாஜக எம்.எல்.ஏ வானதி சீனிவாசன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

நேற்று சென்னையில் நடைபெற்ற இந்து சமய அறநிலையத் துறை விழாவில் பங்கேற்ற முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின், "எங்களை மதத்தின் விரோதிகளாகச் சித்தரிக்கிறார்கள். நாங்கள் மதவாதத்திற்குதான் எதிரிகளே தவிர, மதத்திற்கு எதிரிகள் அல்ல." எனப் பேசினார்.

முதலமைச்சரின் இந்தப் பேச்சு குறித்து அறிக்கை விடுத்துள்ள பாஜக எம்.எல்.ஏ வானதி சீனிவாசன், நாங்கள் மதங்களுக்கு எதிரி இல்லை என்பது முதலமைச்சரின் உள்ளத்திலிருந்து வந்திருந்தால், இனி இந்து மத பண்டிகைகளுக்கு வாழ்த்துச் சொல்ல வேண்டும் எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

BJP MLA Vanathi Srinivasan has questioned that Tamil Nadu Chief Minister M.K.Stalin, who has said that we are enemies of religious forces and not enemies of religions, should give an explanation for refusing to greet only Hindu festivals.