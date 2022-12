அவங்களே பாராட்டிட்டாங்களே! திமுக கூட்டணியில் சேரும் பாமக? சல்லி சல்லியாக நொறுங்கும் ‘தாமரை’ கணக்கு!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுகவுக்கும் பாஜகவுக்கும் சுமூக உறவு இல்லாத நிலையில் திமுகவுடன் பாமக கூட்டணி சேரவே வாய்ப்பு அதிகம் எனவும், நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் தமிழகம் எதிர்பாராத கூட்டணி இருந்தாலும் ஆச்சரியப்படுவதற்கு இல்லை என்கின்றனர் மூத்த அரசியல் நிபுணர்கள்.

நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கு இன்னும் ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்கு மேல் இடைவெளி இருக்கும் நிலையில் தற்போதைய பல மாநிலங்களில் பாஜக தேர்தல் வேலைகளை தொடங்கி விட்டது. அந்த வகையில் தமிழகத்திலும் திமுகவுக்கு எதிராக பலமான கூட்டணி அமைக்க வேண்டும் என பாஜக தலைமை விரும்புகிறது.

சட்டமன்றத் தேர்தலில் அதிமுக ஆட்சியை இழந்தாலும் திமுகவுக்கு எதிராக பல இடங்களில் குறிப்பிட தகுந்த வெற்றி பெற்றது. பாமக பாஜக எம்எல்ஏக்கள் நீண்ட இடைவேளைக்குப் பிறகு சட்டசபைக்குள் நுழைந்தனர் அந்த வகையில் வருகின்ற நாடாளுமன்ற தேர்தலிலும் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி பாஜக அதிமுக கூட்டணி தொடர வேண்டும் என பாஜக விரும்புகிறது.

English summary

Senior political experts say that since AIADMK and BJP do not have a smooth relationship, there is a high chance of an alliance between DMK and PMK, and it is not surprising if Tamil Nadu has an unexpected alliance in the parliamentary elections.