தமிழ்நாடு இலச்சினை இல்லைனா.. ஆளுநருக்கு தகுதியே இல்ல! ஊருக்குப் போங்க.. கொந்தளித்த திருமாவளவன்!

சென்னை : தமிழ்நாடு சட்டசபையில் நேற்று நடைபெற்ற நிகழ்வுகளுக்குப் பிறகு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி இன்று அனுப்பிய பொங்கல் விழா அழைப்பிதழில் தமிழ்நாடு மற்றும் தமிழ்நாடு அரசின் இலச்சினை புறக்கணிக்கப்பட்ட நிலையில் ஆர்.என்.ரவி தமிழ்நாட்டுக்கு ஆளுநராக இருக்க தகுதியற்றவர் என திருமாவளவன் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

எதிர்பார்த்தது போலவே தமிழ்நாடு சட்டசபையில் நேற்று அரங்கேறிய நிகழ்வுகள் ஆளுநர் ஆர்.என் ரவிக்கு கடுமையான எதிர்ப்பினை பதிவு செய்யும் வகையில் இருந்தது. ஆரம்பத்தில் இருந்தே ஆளுநருக்கும் தமிழ்நாடு அரசுக்கும் எல்லா விவகாரங்களிலும் மோதல் போக்கு தொடர்ந்து வந்தது.

குறிப்பாக அவர் பதவியேற்றதிலிருந்தே திமுகவுக்கு எதிரான மனப்பான்மையில் இருப்பதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டது. அதுமட்டுமல்லாமல் தமிழகம் தமிழர் நலன் சார்ந்த விஷயங்களை ஆளுநர் புறம் தள்ளிவிட்டு பாஜக தலைவர் போல செயல்படுவதாக கடுமையான குற்றச்சாட்டு முன்வைக்கப்பட்டது.

After yesterday's events in the Tamil Nadu Assembly, Thirumavalavan has strongly criticized that RN Ravi is unfit to be the Governor of Tamil Nadu while the Pongal festival invitation sent by Governor RN Ravi was ignored today and the logo of Tamil Nadu and the Tamil Nadu was ignored.