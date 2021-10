வாக்குத் தோட்டாக்களால் தவிடு பொடி.. விசிக அபார வெற்றி.. பூரித்து சொன்ன திருமாவளவன்

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை : 3 மாவட்டக் குழுவில் 4 இடங்களில் மட்டுமே விசிக போட்டியிட்டது. அவற்றில் 3 இடங்களில் வெற்றி பெற்றுள்ளது. 75% வெற்றியை வழங்கிய பொதுமக்களுக்கு எமது மனம் நிறைந்த நன்றி என்று விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தலைவர் திருமாவளவன் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழகத்தில் காஞ்சீபுரம், செங்கல்பட்டு, வேலூர், திருப்பத்தூர், ராணிப்பேட்டை, விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி, திருநெல்வேலி, தென்காசி ஆகிய ஒன்பது மாவட்டங்களில் உள்ள ஊரகப் பகுதிகளுக்கு அக்டோபர் 6 மற்றும் 9 ஆகிய தேதிகளில் இரு கட்டங்களாக உள்ளாட்சி தேர்தல் நடந்தது

இதில் 140 மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் பதவியிடங்களுக்கும் 74 ஊராட்சி ஒன்றியங்களுக்கு உட்பட்ட 1381 ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் பதவியிடங்களுக்கும் 2,901 கிராம ஊராட்சித் தலைவர் பதவியிடங்களுக்கும் 22581 கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் பதவியிடங்களுக்கும் என மொத்தமாக 27,003 தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டது.

English summary

VCK contested only 4 seats in 3 district committees. Has won 3 of them. vck leader Thirumavalavan has thanked the public for their 75% victory.