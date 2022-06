பாஜக சதிக்கு பலியாகி விடாதீர்கள்.. ஜெகன்மோகன், நவீன் பட்நாயக் உள்ளிட்டோருக்கு திருமா எச்சரிக்கை!

Chennai

சென்னை : இந்திய அரசமைப்புச் சட்டத்தைப் பாதுகாத்திட, குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலில் எதிர்க்கட்சிகளின் பொது வேட்பாளரை வெற்றிபெற வைக்க வேண்டும் என்று வி.சி.க தலைவர் திருமாவளவன் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.

குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்தின் பதவிக்காலம் முடிவடைய இருக்கும் நிலையில் ஜூலை 18 ஆம் தேதி நாட்டின் 15ஆவது குடியரசுத் தலைவரை தேர்வு செய்வதற்கான தேர்தல் நடைபெற இருக்கிறது.

குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலில் எதிர்க்கட்சிகளின் பொது வேட்பாளராக முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் யஷ்வந்த் சின்ஹா, பாஜக கூட்டணி சார்பில் குடியரசுத் தலைவர் வேட்பாளராக ஜார்க்கண்ட் மாநில முன்னாள் ஆளுநர் திரௌபதி முர்மு ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்.

VCK President Thirumavalavan has requested that the common candidate of the opposition parties should be voted for and win the presidential election.