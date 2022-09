ஸ்டாலின் சொன்ன “குட் நியூஸ்”.. சென்னை வெள்ளத்துக்கு “நோ”! தனியார் வானிலை தகவலையும் பயன்படுத்த முடிவு

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: வடகிழக்கு பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை தொடர்பான ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் கலந்துகொண்ட முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் இம்முறை சென்னையில் வெள்ளம் இருக்காது என்று நம்புவதாக தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் ஆண்டுதோறும் மே, ஜூன் மாதங்களில் தென்மேற்கு பருவமழையும், அக்டோபர் மாதம் வட கிழக்கு பருவமழையும் கொட்டித்தீர்ப்பது வழக்கம்.

தென்மேற்கு பருவமழை மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதியை ஒட்டிய மாவட்டங்களிலும், வட கிழக்கு பருவமழை சென்னை உள்ளிட்ட வட கடலோர மாவட்டங்களிலும், டெல்டா மாவட்டங்களிலும் அதிகம் பொழியும்.

மழையோடு வரும் அக்டோபர்.. வெள்ளத்தை தவிர்க்க என்ன செய்வது? இன்று ஆலோசிக்கிறார் முதல்வர் ஸ்டாலின்

English summary

Chief Minister M.K.Stalin, who participated in the advisory meeting regarding North East Monsoon precautionary measures, expressed his hope that there will be no floods in Chennai this time.