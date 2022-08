எடப்பாடி பழனிசாமி உயிருக்கு அச்சுறுத்தல்.. போலீஸ் பாதுகாப்பு கேட்டு டிஜிபிக்கு மனு - காரணம் இதுதான்!

Chennai

சென்னை : அதிமுகவிலிருந்து நீக்கப்பட்டவர்களால் எடப்பாடி பழனிசாமி உயிருக்கு அச்சுறுத்தல் இருக்கிறது, அவருக்கு போலீஸ் பாதுகாப்பை அதிகரிக்க வேண்டும் என அதிமுக வழக்கறிஞர் ஏ.பி.மணிகண்டன டிஜிபி அலுவலகத்தில் மனு அளித்துள்ளார்.

சட்டமன்ற எதிர்க்கட்சித் தலைவருக்கு போதுமான போலீஸ் பாதுகாப்பை தமிழக அரசு இதுவரை வழங்கவில்லை என அதிமுக வழக்கறிஞர் பிரிவு சார்பில் அளிக்கப்பட்டுள்ள மனுவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தென் மாவட்டங்களில் இருந்து ஓ.பன்னீர்செல்வம் தனது சுற்றுப்பயணத்தை விரைவில் தொடங்குவார் என்று கூறப்படும் நிலையில், அவருக்குப் போட்டியாக எடப்பாடி பழனிசாமியும் தென் தமிழக சுற்றுப்பயணத்தை தொடங்கவிருக்கிறார்.

எடப்பாடி பழனிசாமி தென் மாவட்டங்களுக்குச் சுற்றுப்பயணத்தை தொடங்கவிருக்கும் நிலையிலேயே, அவருக்கு போலீஸ் பாதுகாப்பை அதிகரிக்கக் கோரப்பட்டுள்ளது.

AIADMK lawyer petition to DGP office saying that there is a threat to Edappadi Palaniswami's life from those expelled from ADMK and that police security should be increased for him.