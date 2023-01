'அன்னம் காகமாகி விடாது' காவிச்சாயம் அடித்தால் திருவள்ளுவர் மதம் மாறிவிடமாட்டார்- வைரமுத்து ட்விட்

Chennai

சென்னை: திருவள்ளுவர் தினத்தை முன்னிட்டு பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை வெளியிட்ட வாழ்த்துச்செய்தி விவாதத்தை கிளப்பி விட்டு இருந்த நிலையில், கறுப்புச் சாயம் அடித்தால் அன்னம் காகமாகி விடாது. காவிச்சாயம் அடித்தால் திருவள்ளுவர் மதம் மாறிவிடமாட்டார் என்று கவிஞர் வைரமுத்து தனது ட்விட்டரில் பதிவிட்டு இருக்கிறார்.

தமிழ்நாடு முழுவதும் திருவள்ளுவர் தினம் இன்று கொண்டாடப்பட்டது. திருவள்ளுவர் தினத்தை முன்னிட்டு சென்னையில் திருவள்ளுவர் சிலைக்கு அரசியல் தலைவர்கள் மரியாதை செய்தனர்.

வள்ளுவர் கோட்டத்தில் இருக்கும் திருவள்ளுவர் சிலைக்கு முதல்வர் ஸ்டாலின் இன்று காலை மரியாதை செய்தார். அதேபோல், சென்னை கடற்கரை சாலையில் உள்ள திருவள்ளுவர் சிலைக்கு ஆளுநர் ரவி மரியாதை செலுத்தினார்.

While the congratulatory message issued by BJP leader Annamalai on Thiruvalluvar Day has sparked debate, black paint does not turn a swan into a crow. Poet Vairamuthu has posted on his twitter that Tiruvalluvar will not change his religion if he uses Kavichayam.