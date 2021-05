ஆட்சியமைத்து 2 வாரத்தில் 16,938 படுக்கை வசதி.. கொரோனா தடுப்பு பணியில் அரசு முழுவேகம்.. ஸ்டாலின் பேட்டி

Chennai

oi-Rayar A

திருச்சி: கொரோனா தடுப்பு பணியில் அரசு தன்னை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக் கொண்டுள்ளது என்று தமிழக முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் தெரிவித்தார்.

ஆட்சியமைத்து 2 வாரங்களில் 16,938 படுக்கை வசதிகள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இதில் 7,300 ஆக்சிஜன் படுக்கைகளும் அடங்கும் என்று அவர் தெரிவித்தார்.

கொரோனா இல்லை என்று சொல்லும் நாளே நமக்கு மகிழ்ச்சியான நாளாகும் என்று முதல்வர் ஸ்டாலின் தெரிவித்தார்.

English summary

The Tamil Nadu Chief Minister Stalin has said that the government is fully involved in the prevention of corona