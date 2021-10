ஆர்எஸ்எஸ்சின் அஜென்டாவா தமிழக அரசின் 'இல்லம் தேடி கல்வி' திட்டம்?.. முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் விளக்கம்

Chennai

சென்னை: தமிழகத்தில் 'இல்லம் தேடி கல்வி' என்ற திட்டத்தை முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்தார். கொரோனா பெருந்தொற்றுப் பரவல் சார்ந்த பொதுமுடக்கக் காலங்களில், பள்ளிகளில் 1 முதல் 8-ம் வகுப்புவரை பயிலும் மாணவர்களிடையே ஏற்பட்டுள்ள கற்றல் இடைவெளியைக் குறைக்கும் வகையில் இந்த திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

ஆனால் இந்த திட்டம் குறித்து பல்வேறு சந்தேகங்கள் எழுப்பப்பட்டன. மத்திய அரசு கொண்டு வந்த புதிய கல்விக் கொள்கையின் ஒரு அங்கமாகத்தான் இல்லம் தேடி கல்வி திட்டம் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது என்றும் பலரும் குற்றம்சாட்டுகிறார்கள்.

MK Stalin explains about the illam thedi kalvi program. He said the project has come as a pilot project as no other state has implemented it