பெரியார் டூ அம்பேத்கர்.. ஈவிகேஎஸ் உள்ளிட்டவர்களுக்கு விருதுகளை வழங்கினார் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: பெரியார், அம்பேத்கர், அண்ணா, திருவள்ளுவர், காமராசர் உள்ளிட்ட 9 பெரும் தலைவர்களின் பெயர்களில் இன்று முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் விருதுகளை கவுரவித்து இருக்கிறார்.

தமிழுக்காகவும் இலக்கியத்திற்காகவும் சமூகத்திற்காகவும் சேவை செய்து பெரும் தொண்டாற்றிய நபர்கள் கண்டறியப்பட்டு அவர்களுக்கு தமிழ்நாட்டின் தவிர்க்க முடியாத பெரும் தலைவர்களின் பெயர்களில் பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு தமிழ்நாடு அரசு விருதுகளை வழங்கி வருகிறது,

அந்த வகையில் இந்த ஆண்டு தந்தை பெரியார், புரட்சியாளர் அம்பேத்கர், பேரறிஞர் அண்ணா, திருவள்ளுவர், பெருந்தலைவர் காமராசர், பாவேந்தர் பாரதிதாசன் உள்ளிட்ட 9 பெரும் தலைவர்களின் பெயர்களில் இன்று முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் விருதுகளை கவுரவிக்க உள்ளார்.

Today Chief Minister M.K.Stalin will provide awards in the name of of 9 great leaders including Periyar, Ambedkar, Anna, Thiruvalluvar, Kamarajar. The Tamil Nadu government published the list of award winners a few days ago.