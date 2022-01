முதல்வர் ஸ்டாலின் போட்ட உத்தரவு.. பள்ளி மாணவர்களின் வீடு தேடி செல்லும் முட்டை, ஊட்டச்சத்து பொருட்கள்

Chennai

சென்னை: தமிழகத்தில் கொரோனா காரணமாக பள்ளிகள் மூடப்பட்ட நிலையில் மாணவர்களுக்கு சத்துணவுக்கு பதிலாக ஊட்டச்சத்து பொருட்களை வழங்க முதல்வர் ஸ்டாலின் உத்தரவிட்டுள்ளார். மாணவர்களின் வீடுகளுக்கே சென்று ஊட்டச்சத்து பொருட்கள் வழங்கப்படுகின்றன.

கொரோனா நோய் பெருந்தொற்று காரணமாக அனைத்துப் பள்ளிகளும் மூடப்பட்டுள்ள நிலையில், குழந்தைகளின் ஊட்டச்சத்து நிலையை மேம்படுத்தும் விதத்தில் சத்துணவு பெறும் பள்ளிக் குழந்தைகளுக்கு உலர் உணவுப் பொருட்கள் வழங்க முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் ஆணையிட்டுள்ளதாக தமிழக சமூக நலத்துறை கூறியுள்ளது.

Chief Minister Stalin has ordered to provide nutritional supplements to students in Tamil Nadu as schools are closed due to corona. Nutrition items are distributed to students' homes