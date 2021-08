ஊரடங்கு 2 வாரம் நீட்டிப்பு.. பள்ளிகள், கல்லூரிகள், பார்கள், சுற்றுலாதளங்களை திறக்க முதல்வர் உத்தரவு

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை : தமிழ்நாட்டில் கோவிட்-19 நோய் பரவல் தடுப்பிற்கான கட்டுப்பாடுகள் மேலும் இரண்டு வாரங்களுக்கு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வெளியிட்டுள்ள புதிய அறிவிப்பில், பள்ளிகள் திறக்க அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. தியேட்டர்கள், பார்கள் செயல்பட அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது. அண்டை மாநிலங்களுக்கு பேருந்துகள் இயக்க அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது.

மலை வாசல் தளங்களில் உள்ள உயிரியல் பூங்காக்கள் மற்றும் சுற்றுலா தளங்கள்செயல்பட அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது. மழலையர் வகுப்புகள், 1 முதல் 8 வரை உள்ள வகுப்புகளை 15-9-2021-க்குப் பிறகு திறப்பது குறித்து ஆலோசனை செய்து அறிவிக்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் இன்று வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் கூறியுள்ளதாவது: "தற்போது தமிழ்நாட்டில் நடைமுறையில் உள்ள ஊரடங்கு 23.08.2021 அன்று காலை 6 மணியுடன் முடிவடையும் நிலையில், மாநிலத்தில் மாவட்ட வாரியாக நோய்த்தொற்றுப் பரவலின் தன்மை, அண்டை மாநிலங்களில் நோய்த்தொற்றின் தாக்கம். ஊரடங்கு கட்டுப்பாடுகள் தடுப்பூசி குறித்த விழிப்புணர்வு மற்றும் கொரோனா கட்டுப்பாடு நடவடிக்கைகளின் செயலாக்கம் குறித்து இன்று (21.08.2021) எனது தலைமையில் தலைமைச் செயலகத்தில் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது

இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில், கடந்த முறை எடுக்கப்பட்ட முடிவுகள், தற்போதுள்ள நோய்த் தொற்று நிலையின் அடிப்படையில் எடுக்கப்பட வேண்டிய முடிவுகள் குறித்து விரிவாக ஆலோசிக்கப்பட்டன. அனைவருக்கும் தடுப்பூசி செலுத்த வேண்டியதன் மேலும், மாநிலத்தில் அவசியம் மற்றும் மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்கைகள் பற்றியும் விவாதிக்கப்பட்டது மேற்குறிப்பிட்ட ஆலோசனைக் கூட்டத்தின் அடிப்படையில்

நடைமுறையில் உள்ள கோவிட் 19 நோய் பரவல் தடுப்பிற்கான கட்டுப்பாடுகள் 06.09 2021 காலை 6.00 மணி வரை மேலும் இரண்டு வாரங்களுக்கு நீட்டிக்கப்படுகிறது. முன்பே அறிவித்தவாறு, இன்று நடைபெற்ற கூட்டத்தில் பின்வரும் முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டன.

திரையரங்குகள் திறப்பு, கடற்கரைக்குச் செல்ல பொதுமக்களுக்கு அனுமதி: அரசு அறிவிப்பு

English summary

Restrictions on the spread of Govt-19 in Tamil Nadu have been extended for another two weeks. In a new announcement issued by Chief Minister MK Stalin, permission has been granted to open schools. Theaters and bars are allowed to operate. Buses are allowed to run to neighboring states.