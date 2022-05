“மோசமா செயல்படுற நீங்க எங்களுக்கு அறிவுரை சொல்லலாமா?” - மத்திய அரசை வெளுத்த அமைச்சர் பிடிஆர்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை: தமிழகத்தின் பொருளாதார நிலை நாட்டில் உள்ள வேறு எந்த மாநில அரசையும் விட மேம்பட்ட நிலையிலேயே உள்ளது என தமிழக நிதியமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் தெரிவித்துள்ளார்.

மத்திய அரசு சமீபத்தில் பெட்ரோ, டீசல் மீதான கலால் வரியை குறைத்த நிலையில், மாநில அரசுகளும் வரியை குறைக்க வேண்டும் என மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்திருந்தார்.

“அடுத்த 3 மாசத்துக்கான ஸ்கெட்ச் அண்ணாமலை கையில இருக்கு”- அடேயப்பா.. அவங்களை இறக்குறது இதுக்குத்தானா?

இந்நிலையில், எங்களை விட மிகவும் மோசமாகச் செயல்படுவோர் தரும் அறிவுரை எங்களுக்குத் தேவை இல்லை என தமிழக நிதியமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் கடுமையாகச் சாடியுள்ளார்.

English summary

We don't need anybody to tell us what to do, TN Finance Minister PTR Palanivel Thiagarajan blasts union minister Nirmala Sitharaman.