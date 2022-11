அமைச்சர் பிடிஆர் செய்வது சரியல்ல.. அதிமுக அரசை விட மோசம்.. முதல்வருக்கு அரசு ஊழியர்கள் கடிதம்!

Chennai

சென்னை : இன்றைய தமிழக அரசு, தான் அளித்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்ற மறுப்பதோடு, முந்தைய அதிமுக அரசை விட மோசமாக அரசு ஊழியர்களை அச்சுறுத்தும் நோக்குடனும் செயல்படுவதாகவும் நியாயமான கோரிக்கைகளை கூட உதாசீனப்படுத்துவதாகவும் அரசு ஊழியர்கள் குற்றம்சாட்டியுள்ளனர்.

மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு வழங்கும் அதே கால இடைவெளிகளில் தமிழக அரசு ஊழியர்களுக்கும் அகவிலைப்படி உயர்வை வழங்கக் கோரி தமிழக அரசு ஊழியர்கள் முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு கடிதம் அனுப்பியுள்ளனர்.

அரசு ஊழியர்‌, ஆசிரியர்களின்‌ சம்பளம்‌ மற்றும்‌ ஓய்வூதியம்‌ தொடர்பாக நிதி அமைச்சர்‌ தொடர்ந்து தவறான தகவல்களை ஊடகங்கள் வாயிலாக செய்திகளாக வெளியிட்டு வருவது ஏற்புடையதல்ல என்றும் அந்தக் கடிதத்தில் அவர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளனர்.

TN Government Employees has alleged that DMK government is refusing to fulfill its promises and is acting worse than the previous AIADMK government to threaten the government employees and neglecting even their reasonable demands.