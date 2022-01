ரேஷன் கடைகளில் சிறு தானியங்கள் விற்பனை.. அரசாணை வெளியிட்ட தமிழக அரசு.. என்னென்ன தானியங்கள்?

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: தமிழக ரேஷன் கடைகளில் சிறு தானியங்கள் விற்பனை செய்யப்படும் என்று தமிழக அரசு அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது. முதற்கட்டமாக சென்னை, கோவை மாவட்டங்களில் ரேஷன் கடைகளில் சிறு தானியங்கள் விற்பனை செய்யப்படும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது.

தமிழகத்தில் உள்ள ரேஷன் கடைகள் மூலம் மக்களுக்கு மாதம்தோறும் அரிசி, சீனி, எண்ணெய், பருப்பு உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய பொருட்கள் மிக குறைந்த விலையில் மக்களுக்கு விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகின்றன.

தமிழக அரசு வெளியிட்ட மகிழ்ச்சி அறிவிப்பு.. காலையில் இருந்து ரேஷன் கடைகளில் குவியும் மக்கள்!

English summary

The Tamil Nadu government has announced that small grains will be sold in Tamil Nadu ration shops. In the first phase, small grains will be sold in ration shops in Chennai and Coimbatore districts