தீபாவளி போனஸ் எவ்ளோ? தொழிற்சங்கங்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தாமல் அறிவிக்க கூடாது- அன்புமணி கோரிக்கை!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : பொதுத்துறை நிறுவன ஊழியர்களுக்கு தீபாவளி போனஸ் வழங்குவது பற்றி தொழிற்சங்கங்களை அழைத்துப் பேச வேண்டும் என பா.ம.க தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

தொழிற்சங்கங்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தாமல் அரசு தன்னிச்சையாக போனஸ் அறிவிக்கக் கூடாது என அன்புமணி ராமதாஸ் தெரிவித்துள்ளார்.

தீபாவளி பண்டிகைக்கு இன்னும் 11 நாட்களே இருப்பதால், பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் விரைந்து, தொழிற்சங்கத்தினருடன் பேசி போனஸ் அறிவிக்க வேண்டும் என அன்புமணி வலியுறுத்தியுள்ளார்.

இந்தி பேசாத மக்களை 2ஆம் தர குடிமக்களாக்க முயற்சி! சங்பரிவார் ஆசையை நிறைவேற்றும் பாஜக -ஜவாஹிருல்லா

English summary

PMK president Dr. Anbumani Ramadoss has insisted that labour unions should be called and talked about giving Diwali bonus to public sector employees. Anbumani said that government should not arbitrarily announce bonus without negotiating.