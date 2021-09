சேதமடைந்த 7,500 அடுக்குமாடிக் குடியிருப்புகள் மறு கட்டுமானம்.. சட்டசபையில் அமைச்சர் அறிவிப்பு!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: தமிழகத்தில் சேதமடைந்த 7,500 அடுக்குமாடிக் குடியிருப்புகள் மறு கட்டுமானம் செய்யப்படும் என்று குடிசை மாற்று வாரிய துறை அமைச்சர் தா.மோ.அன்பரசன் கூறியுள்ளார்.

கைப்பிடித்து ஆறுதல் கூறிய சசிகலா, கண்ணீர் விட்ட ஓபிஎஸ்: 4 ஆண்டுக்குப்பின் நேரில் சந்திப்பு

சென்னை புளியந்தோப்புப் பகுதியில் குடிசை மாற்று வாரியத்தால் கட்டப்பட்ட கே.பி.பார்க் அடுக்குமாடி குடியிருப்பு கட்டிடத்தின் சுவர்கள் தொட்டாலே சிமெண்ட் பூச்சு உதிர்வதும், உள்ளே இருக்கும் மணலும் இறுக்கமில்லாமல் இருக்கின்றன என்பது தொடர்பான வீடியோ வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

English summary

Tamil Nadu Housing Board Minister tha mo anbarasan has said that 7,500 damaged flats will be rebuilt in Tamil Nadu. The Minister also said that the gratuity of Rs. 8,000 to the beneficiaries during the reconstruction period will be increased to Rs. 24,000