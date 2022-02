தைரியம் இருக்கே.. அதனால்தான் பாஜக தனித்து போட்டி.. மந்தைவெளியில் வாக்களித்த குஷ்பு!

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: தைரியம் இருப்பதால்தான் உள்ளாட்சி தேர்தலில் பாஜக தனித்து போட்டியிடுகிறது என நடிகையும் பாஜக நிர்வாகியுமான குஷ்பு தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழகத்தில் 21 மாநகராட்சிகள், 138 நகராட்சிகள், 490 பேரூராட்சிகள் என மொத்தம் 649 நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் உள்ளன. இவற்றில் 12,838 வார்டுகள் உள்ளன. இந்த வார்டுகளுக்கான மக்கள் பிரதிநிதிகளை தேர்ந்தெடுப்பதற்கான நகர்ப்புற உள்ளாட்சித் தேர்தல், இன்றைய தினம் ஒரே கட்டமாக நடைபெற்று வருகிறது.

இந்த தேர்தலில் அதிமுக, பாஜக, பாமக, தேமுதிக, நாம் தமிழர், அமமுக, மக்கள் நீதி மய்யம் உள்ளிட்ட கட்சிகள் தனித்து போட்டியிடுகின்றன. ஆனால் திமுக தனது கூட்டணி கட்சிகளுடன் போட்டியிடுகிறது.

English summary

Kushboo Latest News in Tamil (குஷ்பூ சுந்தர்) : Actress and BJP National Executive Member Khushbu Sundar says that we have guts then only we are competing alone in this Urban election.