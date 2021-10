இந்தியாவில் முதன்முறை.. கரூர் எம்.பி ஜோதிமணி எடுத்துள்ள புதிய முயற்சி.. இளைஞர்களுக்கு வாய்ப்பு!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: கரூர் தொகுதியில் வளர்ச்சி பணிகள் மற்றும் நாடாளுமன்ற செயல்பாடுகளில் பணியாற்ற இளைஞர்களுக்கு வாய்ப்பு வழங்க இருப்பாத கரூர் எம்.பி ஜோதிமணி தெரிவித்துளளார். இது தொடர்பாக தனது ஃபேஸ்புக் பக்கத்தில் அவர் கூறி இருப்பதாவது:-

கரூர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினரின் தொகுதி வளர்ச்சி பணிகள், நாடாளுமன்ற செயல்பாடுகளில் பணியாற்ற ஒரு வாய்ப்பு : 15 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இளம் அரசியல் தலைவர்களுக்கான பயணம் ஒன்றிற்காக அமெரிக்கா சென்றிருந்தேன்.

அங்கு அமெரிக்காவின் இருபெரும் கட்சிகளான ஜனநாயகக் கட்சி, குடியரசுக் கட்சிகளின் முக்கிய தலைவர்கள், செனட்டர்கள்( நமது ஊரில் எம்.பி என்று சொல்லலாம்) ,ஹவுஸ் ஆப் ரெப்ரசென்டேட்டிவ்( எம் எல் ஏ) என்று பலரோடு உரையாட, அவர்கள் பணிகளைப் பற்றி தெரிந்துகொள்ள வாய்ப்பு கிடைத்தது. அது ஒரு நல்ல அனுபவம்.

