"அந்த 3 நாட்கள்” மாணவிகளை அதிரவைத்த கேள்வியால் சர்ச்சை.. விழிப்புணர்வுக்காக என கல்வித் துறை விளக்கம்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : பள்ளி மாணவிகளிடம் மாதவிடாய் குறித்து வகுப்பறையில் கேள்வி எழுப்பட்டது சர்ச்சையான நிலையில், அறிவியல் பூர்வமாக பள்ளி மாணவிகளிடையே மாதவிடாய் குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தவும், பள்ளி மாணவிகளின் ஆரோக்கியம் மீதான அக்கறையின் காரணமாகவே மாதவிடாய் குறித்து கேள்வி கேட்கப்படுகிறது என்று பள்ளிக்கல்வித் துறை விளக்கமளித்துள்ளது.

புதிதாக, 'எமிஸ்' என்ற கல்வி மேலாண்மை மின்னணு தள செயலி ஒன்றை தமிழக பள்ளிக் கல்வித்துறை அறிமுகம் செய்துள்ளது. இந்த செயலியின் மூலம் பள்ளிக் கல்வித்துறை அதிகாரிகள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் பல பணிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

இந்த எமிஸ் செயலி மூலம் மாணவ - மாணவியரிடம் எட்டு வகைகளில் 64 கேள்விகளுக்கு பதில் பெற்று பதிவு செய்யுமாறு ஆசிரியர்களுக்கு உத்தரவிடப்பட்டு உள்ளது. இந்த பணியானது தினமும் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டுமெனவும் அறிவித்தப்பட்டுள்ளது.

பொறுமையிழந்த பள்ளி மாணவர்கள்... ஒசூர் அருகே.. சாலையை மறித்து போராட்டம்! டிராபிக் ஜாம்

English summary

The Department of Education has explained that the question of menstruation is being raised in the classroom to raise awareness about menstruation among schoolgirls scientifically and out of concern for the health of schoolgirls.