மத்திய அரசு தயாரித்த உரையை ஜனாதிபதி தவிர்த்து வாசித்தால் பாஜக அதை ஏற்குமா? - தமிழக காங்கிரஸ்

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: மத்திய அரசு தயாரித்த உரையை குடியரசுத் தலைவர் தவிர்த்து வாசித்தால் பாஜகவும், பிரதமர் மோடியும் ஏற்றுக் கொள்வார்களா என தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் கே.எஸ்.அழகிரி வினவியுள்ளார்.

மேலும், ஆளுநர் பதவிக்கே அருகதையற்றவர் ஆர்.என்.ரவி என அவர் சாடியிருக்கிறார்.

இது தொடர்பாக அவர் விடுத்துள்ள பதிவில் கூறியிருப்பதாவது;

சிஎம் ஆரம்பித்த உடனே கிளம்பிய ஆளுநர்.. ஜெர்க்கான எடப்பாடி.. சீறிய வானதி.. ஒரே நாளில் அதிர்ந்த சட்டசபை!

English summary

Tamil Nadu Congress Committee President KS Azhagiri has asked whether the BJP and Prime Minister Modi will accept the president reading without speech prepared by the Union Government