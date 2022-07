தமிழகத்தில் பி.இ, பிடெக், பிஆர்க் பொறியியல் படிக்க 1,99,213 பேர் விண்ணப்பம் - ஜூலை 27 கடைசி நாள்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தமிழகம் முழுவதும் பொறியியல் படிப்பிற்காக 1,99,213 பேர் விண்ணப்பித்துள்ளனர். தமிழகத்தில் பொறியியல், கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளில் சேர விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி நாள் வரும் 27ம் தேதி ஆகும்.

தமிழகம் முழுவதும் உள்ள 450க்கும் மேற்பட்ட பொறியியல் கல்லூரிகளில் காலியாக இருக்கும் பி.இ., பி.டெக்., பி.ஆர்க். போன்ற படிப்புகளில் சேருவதற்கான விண்ணப்பப்பதிவு கடந்த ஜூன் 20ம் தேதி தொடங்கியது.

விண்ணப்பம் அறிவிக்கப்பட்ட நாளில் விண்ணப்பப்பதிவுக்கான கடைசி நாளாக கடந்த 19ம் தேதி என அறிவிக்கப்பட்டு இருந்தது. சிபிஎஸ்இ மாணவர்களுக்கு 12ம் வகுப்பு தேர்வு முடிவு வெளியாகாததை கருத்தில் கொண்டு, ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டு இருந்த கடைசி தேதி மாற்றப்பட்டு, சிபிஎஸ்இ தேர்வு முடிவு வெளியானதில் இருந்து 5 நாட்கள் அவகாசத்தை நீட்டித்து உயர்கல்வித்துறை உத்தரவிட்டது.

தமிழகத்தில் பொறியியல் படிக்க இதுவரை 1,64,054 பேர் விண்ணப்பம்.. கலந்தாய்வு எப்போது?

English summary

TNEA Counselling: (தமிழக பொறியியல் கலந்தாய்வு )The Directorate of Technical Education has informed that so far 1,99,213 students have applied for engineering consultation in Tamil Nadu.27th July is the last day to apply for admission in engineering, arts and science colleges in Tamil Nadu.