TNPSC குரூப் 1 தேர்வில் குளறுபடி.. தவறான விடைகள்.. தமிழில் எழுதியோருக்கு அநீதி.. ராமதாஸ் ஆவேசம்!

Chennai

சென்னை : டி.என்.பி.எஸ்.சி குரூப் 1 பணிகளுக்கான முதல்நிலைத் தேர்வுக்கான தற்காலிக விடைக்குறிப்புகள் வெளியிடப்பட்டிருக்கின்றன. அவற்றில் பல விடைகள் தவறாக உள்ளன. போட்டித் தேர்வுகளில் குளறுபடிகள் நிகழ்ந்திருப்பதும், முதன்மைத் தேர்வுக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்படுவோர் விகிதம் குறைக்கப்பட்டிருப்பதும் நியாயமற்றது என பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் தெரிவித்துள்ளார்.

சமீபத்தில் நடைபெற்று முடிந்த டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 1 முதல்நிலைத் தேர்வை 1.9 லட்சம் பேர் எழுதினர். இந்த தேர்வின் உத்தேச விடைக்குறிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அதில் பல விடைகள் தவறாக இருப்பதாக தேர்வர்கள் குற்றம்சாட்டியுள்ளனர்.

டி.என்.பி.எஸ்.சி முதல்நிலை தேர்வில் 1:50 என்ற விகிதத்தில் முதன்மைத் தேர்வுக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார்கள். ஆனால், இந்த முறை 1:20 என்ற விகிதத்தில் தான் முதன்மைத் தேர்வுக்கு தேர்வர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவர் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது கிராமப்புற, ஏழை மாணவர்களுக்கு எதிராக அமையும் என ராமதாஸ் தெரிவித்துள்ளார்.

