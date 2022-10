திமுகவை வீழ்த்த டிடிவி தினகரன் கட்சியுடன் அதிமுக கூட்டணியா?.. மாஜி அமைச்சர் ஜெயக்குமார் பரபர பதில்

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: தமிழகத்தில் திமுகவை தேர்தலில் வீழ்த்தும் வகையில் டிடிவி தினகரனின் அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்துடன் அதிமுக கூட்டணி வைக்குமா என்ற கேள்விக்கு அதிரடியாக மாஜி அமைச்சர் ஜெயக்குமார் பதிலளித்தார்.

சென்னையில் அதிமுகவின் முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் இன்று பத்திரிகையாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவரிடம் பத்திரிகையாளர்கள் பல்வேறு கேள்விகளை கேட்டனர்.

தமிழ்நாட்டின் நிலைமை மோசமாக உள்ளது என திமுகவை விமர்சனம் செய்த ஜெயக்குமார், ஓபிஎஸ் அதிமுகவில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளார். இதனால் அவருக்கு சட்டசபையில் அதிமுக வரிசையில் இருக்கை ஒதுக்கக்கூடாது என சபாநாயகர் அப்பாவுக்கு கோரிக்கை வைத்தார்.

சட்டசபையில் ஓபிஎஸ் இடம்.. ஜால்ரா போடக்கூடாது.. சபாநாயகர் அப்பாவுக்கு பாயிண்டை கூறிய ஜெயக்குமார்

English summary

Former Minister Jayakumar gave a sharp response to the question whether the ADMK will form an alliance with TTV Dhinakaran's Amma Makkal Munnetra Kazhagam to defeat the DMK in Tamil Nadu.