Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை : இன்று நிதியமைச்சர் வெளியிட்ட டிஜிட்டல் பட்ஜெட் ஆனது டிஜிட்டல் டிமிக்கி ஆகவே பார்க்கப்படுகிறது. பெட்ரோல் லிட்டருக்கு 5 ரூபாய் குறைப்போம் என்று கூறியிருந்தார்கள்.யானைப்பசிக்கு சோளபொறிபோல 3 ரூபாய் குறைக்கப்படும் என்று அறிவித்திருக்கிறாராகள்.இது மக்களை ஏமாற்றும் செயல் என அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் விமர்சனம் செய்துள்ளார்.

தமிழக பட்ஜெட் வெளியிடப்பட்டுள்ள நிலையில் பட்ஜெட் குறித்து அதிமுகவின் நிலைப்பாடு பற்றி முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர் கூறியதாவது.

திமுக தனது தேர்தல் அறிக்கையில் 500க்கும் மேற்பட்ட வாக்குறுதிகளை கூறியிருந்தது. கல்விக்கடன் அனைத்தையும் நாங்கள் ரத்து செய்வோம் என்றும் பெட்ரோல் டீசல் விலை முறையே 5ரூபாய் மற்றும் 4 ரூபாய் குறைப்போம் என்றும் கூறி இருந்தார்கள். முதியோர்களுக்கான ஓய்வூதிய தொகை 1000 ரூபாயிலிருந்து 1,500 ரூபாயாக உயர்த்தப்படும் என்றும்கூறியிருந்தார்கள்.

English summary

former aiadmk minister jayakumar attacks ptr and mk stalin over budget. he critised thatToday's budget can only be seen as a Timikki budget