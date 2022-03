சுட்டெரிக்கும் வெயில்...தமிழகத்தில் 100டிகிரியை தாண்டிய வெப்பம் - மும்பை, தானேவில் அனல் காற்று

Chennai

சென்னை: கோடை காலம் ஆரம்பித்து விட்டது. பங்குனி மாத வெயில் தமிழகம் முழுவதும் சுட்டெரிப்பதால்

மதுரை, ஈரோடு, வேலூர், சேலம், நாமக்கல், கரூர் ஆகிய 6 மாவட்டங்களில் 100 ஃபாரன்ஹீட் டிகிரியை தாண்டி வெப்பம் பதிவாகியுள்ளது. வட மாநிலங்களில் அனல்காற்று வீசும் என இந்திய வானிலை மையம் எச்சரித்துள்ளது.

கோடைக்காலம் ஆரம்பித்துள்ள நிலையில் தற்போதே வெயில் அதிகமாக சுட்டெரித்து வருகிறது. காலை முதலே அதிகப்படியான வெப்பத்தால் சாலைகளில் மக்கள் நடமாட்டம் குறைந்து காணப்படுகிறது.

அதே நேரத்தில் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப் பகுதியை ஒட்டியுள்ள மாவட்டங்கள் அவ்வப்போது மழை பெய்து வருகிறது. இதனால் அங்கு குளிர்ச்சியான சூழல் மாலை நேரங்களில் நிலவுகிறது.

Today Weather Report: ( இன்றைய வானிலை அறிக்கை) Summer has begun. Because the Panguni month sun is burning all over Tamil Nadu Madurai, Erode, Vellore, Salem, Namakkal and Karur districts recorded temperatures of over 100 degrees Fahrenheit. The Indian Meteorological Department has warned of hot winds in the northern states.