இல்லத்தரசிகளுக்கு குட் நியூஸ் தக்காளி விலை சட்டென்று குறைந்தது... கிலோ எவ்வளவு தெரியுமா

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: இல்லத்தரசிகளே உங்களுக்கு நல்ல செய்தி, நேற்று வரை 160 ரூபாய் விற்பனை செய்யப்பட்ட ஒரு கிலோ தக்காளி இன்று ஒரு கிலோ 80 ரூபாய்க்கு விற்பனையாகிறது. ஒரே நாளில் 40 ரூபாய் குறைந்துள்ளதால் பலரும் போட்டி போட்டுக்கொண்டு தக்காளியை வாங்கிச் செல்கின்றனர். கடலூர் மாவட்டம் திருப்பாதிரி புலியூர் கடைகளில் ஒரு கிலோ தக்காளி 60 ரூபாய்க்கு விற்பனையாகிறது.

வடகிழக்குப் பருவமழையால் விளைநிலங்களில் வெள்ளம் சூழ்ந்தது. தக்காளி செடிகள் தண்ணீரில் மூழ்கி காய்கள் அழுகின. சந்தைகளுக்கு தக்காளி வரத்து குறைந்த காரணத்தால் விலை உச்சத்திற்கு சென்றது.

மழை காரணமாக தக்காளி வரத்து குறைந்ததால் விலை உயர்வு ஏற்பட்டுள்ளதாக வியாபாரிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது. இதனால் ஓட்டல் உரிமையாளர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் மிகுந்த சிரமத்திற்கு உள்ளாகினர்.

English summary

The good news for you housewives is that a kilo of tomatoes, which was selling for 160 rupees till yesterday, is selling for 80 rupees a kilo today. With 40 rupees less in a single day, many are competing to buy tomatoes. In Cuddalore district, a kilo of tomatoes sells for 60 rupees at Tirupati Puliyur shops.