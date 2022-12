உலகின் விலை உயர்ந்த 5 கடிகாரங்கள் - அண்ணாமலை வாட்சால் நெருங்கவே முடியாது.. அடேங்கப்பா! இவ்ளோ கோடியா?

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: தமிழ்நாடு பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை கையில் அணிந்து இருந்த பெல் அண்ட் ராஸ் நிறுவனம் வெளியிட்ட ரஃபேல் சிறப்பு எடிசன் கை கடிகாரத்தின் மதிப்பு பல லட்சம் ரூபாய் இருக்கும் என்று பலரும் விமர்சனங்களை முன்வைத்து வருகின்றன. கடந்த ஒரு வாரமாக தமிழ்நாடு அரசியலில் அண்ணாமலையின் ரஃபேல் வாட்ச் குறித்த சர்ச்சை தொடர்ந்து வரும் சூழலில் 2022 ஆம் ஆண்டின் விலை உயர்ந்த 5 வாட்சுகள் எது என்று பார்ப்போம்.

தமிழ்நாடு பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை கட்டி இருந்த வாட்ச் இந்திய ரூபாய் மதிப்பில் ரூ.8 லட்சம் என்று ஒரு தரப்பினரும், ரூ.5 லட்சத்துக்கு குறைவுதான் என்று மற்றொரு தரப்பினரும் பேசி வருகிறார்கள்.

தன்னை விவசாயியாக காட்டிக்கொள்ளும் விருப்ப ஓய்வுபெற்ற ஐபிஎஸ் அதிகாரியான அண்ணாமலையிடம் இவ்வளவு அதிக விலையில் வாட்ச் எப்படி கிடைத்தது? என்று திமுகவினர் கேள்வி எழுப்பி வருகிறார்கள். ஆனால், இதை விட பன்மடங்கு விலை அதிகம் உள்ள வாட்சுகள் உள்ளன. இதில் முதல் 5 வாட்சுகளை தற்போது பார்ப்போம்.

என்னது இதுவா ரஃபேல் வாட்ச் பில்! எவ்ளோ பெரிய கம்பெனி -கையிலா எழுதுவாங்க?

English summary

Many people are criticizing that the Rafale special Edison wristwatch, which was worn by the Tamil Nadu BJP President Annamalai by Bell and Ross, is worth several lakhs of rupees. With the ongoing controversy over Annamalai's Raphael watch in Tamil Nadu politics for the past one week, let's see which are the 5 most expensive watches of 2022.