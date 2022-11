ஓடவும் முடியாது..ஒழியவும் முடியாது! கேடிகளுக்கு கடிவாளம் போடும் ‘ட்ராக் கேடி’! தமிழக போலீஸ் அசத்தல்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தமிழகத்தில் குற்ற செயல்களில் ஈடுபடுபவர்களை கண்காணிக்கும் வகையில் தமிழக காவல்துறை சார்பில் ட்ராக் கேடி என்ற செயலி உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இதனை தமிழக டிஜிபி சைலேந்திர பாபு அறிமுகம் செய்து வைத்தார்.

தமிழகத்தில் கடந்த சில நாட்களாக ரவுடிகளின் அட்டூழியங்கள் அதிகரித்து வருவதாகவும், கூலிப்படை நடமாட்டம் மற்றும் தொழிலதிபர்களை மிரட்டி பணம் பறிக்கும் சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருவதாக புகார்கள் எழுந்தன.

இதனையடுத்து ரவுடிகளை பிடிக்கும் முயற்சிகள் போலீசாரால் முன்னெடுக்கப்பட்டன. அந்த வகையில் நெல்லை மட்டுமல்லாது சென்னையில் அட்டகாசத்தை ஆரம்பித்து பல ரவுடிகள் போலீசார் நடத்திய மின்னல் வேட்டையில் அதிரடியாகக் கைது செய்யப்பட்டனர்.

பூரா ரவுடி பசங்களும் பாஜகவில்! இதைச் செய்தால் தான் நமக்கு மரியாதை! பாடம் நடத்திய துரைமுருகன்!

English summary

In order to keep track of criminals in Tamil Nadu, the Tamil Nadu Police has developed an app called Track KD. It was introduced by Tamil Nadu DGP Sylendra Babu