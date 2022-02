மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவரை அசிங்கப்படுத்தி வீடியோ.. வம்பில் சிக்கிய பெண் போலீஸ்.. சாட்டையை சுழற்றிய ஐஜி

Chennai

சென்னை : பைக் திருட்டு குறித்து சிக்கிய மனநலம் பாதிக்கப்பட்ட நபரிடம் விசாரிக்கும் போது செய்தி வாசிப்பாளர் போல அடுக்கு மொழியில் பேச வைத்து வீடியோ எடுத்து வெளியிட்ட பெண் காவல் ஆய்வாளரை காத்திருப்போர் பட்டியலுக்கு மாற்றம் செய்து தென் மண்டல காவல்துறை ஐஜி அன்பு உத்தரவிட்டுள்ள சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சில நாட்களுக்கு முன்னர் தேனி மாவட்டத்தின் அருகேயுள்ள பழனிசெட்டிபட்டி பகுத்யில் இருக்கும் ஒருவரது வீட்டில் திருட முயன்றாக நபர் ஒருவரை பிடித்த அப்பகுதிமக்கள், பழனிசெட்டிபட்டி காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்தனர்.

அவரிடம் அந்த காவல் நிலையத்தின் காவல் ஆய்வாளரான மதனகலா விசாரணை நடத்தினார். அதில், சிக்கியவர் மதுரை அருகேயுள்ள உசிலம்பட்டியைச் சேர்ந்த ராதாகிருஷ்ணன் என்பது தெரியவந்தது.

English summary

The incident has caused a stir as the IG of the Southern Regional Police has ordered the transfer of the female police inspector who took and released the video while interrogating the mentally ill person to the waiting list.