ரூல்ஸ் போட்டது சரி.. ”இது ரொம்ப முக்கியம்”.. போலீசாருக்கு பாதுகாப்பு தேவை - பாஜக நாராயணன் கோரிக்கை!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : போக்குவரத்து விதிமீறல்கள் மற்றும் அபராதம் விதிக்கப்படுவது, வசூலிப்பது போன்றவற்றில் வெளிப்படைத்தன்மை பின்பற்றப்பட வேண்டும் என்று பாஜக மாநில துணைத் தலைவர் நாராயணன் திருப்பதி தெரிவித்துள்ளார்.

போக்குவரத்து விதிமீறல்களை கட்டுப்படுத்தும் நோக்கில், போக்குவரத்து விதி மீறலுக்கான அபராதத் தொகை பல மடங்கு உயர்த்தப்பட்டு அரசாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

வாகன பதிவு தொடங்கி லைசென்ஸ், இன்சூரன்ஸ் இல்லாவிட்டால், வேகமாக ஓட்டினால், போக்குவரத்து விதிமீறல்களில் ஈடுபட்டால் என அனைத்து தவறுகளுக்கும் அபராதம் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில், அபராத தொகையை அதிகரித்தது வரவேற்கத்தக்கது என்றும், அபராதங்களை விதிக்கும் அதிகாரிகளின் பாதுகாப்பையும் உறுதி செய்ய வேண்டும் என்றும் பாஜக நாராயணன் திருப்பதி வலியுறுத்தியுள்ளார்.

இந்த வாரம் பிக் பாஸ் வீட்டை விட்டு வெளியேறப் போவது இருவரா? இணையத்தில் லீக்கான தகவல்கள்.. செம ட்விஸ்ட்

English summary

BJP state vice-president Narayanan Thirupathy has said that transparency should be followed in the matter of traffic violations and the imposition and collection of fines.