படம் பார்க்க கோவை டூ சென்னை வந்து.. செக்ஸ் கல்வியை கட்டாயமாக்க சொன்ன டிடிஎப் வாசன்

oi-Vishnupriya R

சென்னை: பெண்ணும் பெண்ணும் சேர்ந்தாலே தப்புதான். செக்ஸ் கல்வி கட்டாயமாக்க வேண்டும் என என்ஜாய் படம் பார்க்க கோவையிலிருந்து சென்னை வந்த யூடியூபர் டிடிஎஃப் வாசன் தெரிவித்துள்ளார். இந்த படம் குறித்தும் பைக் ரேஸ் குறித்தும் அவர் தனது பேட்டியில் பல்வேறு கருத்துகளை கூறியிருந்தார்.

நடிகர்கள் மதன்குமார், டான்சர் விக்னேஷ், ஹரீஷ்குமார், நிரஞ்சனா, அபர்ணா உள்ளிட்டோர் நடித்து பெருமாள் சசி இயக்கத்தில் வெளியான படம் என்ஜாய். இந்த படத்தில் நடிகை ஹாசின் நடுத்தர குடும்பத்து பெண்ணாக இருக்கிறார்.

ஆனாலும் அவர் கல்லூரியில் வசதியான பெண்ணாக வலம் வருகிறார். இதற்கு காரணம் இவர் வீக் என்ட் பார்ட்டிகளில் கலந்து கொள்கிறார். இதை பார்க்கும் மூன்று தோழிகள் தாங்களும் வசதியானவர்களாக மாற ஒரு பார்ட்டிக்காக கொடைக்கானலில் ஒரு ரிசார்ட்டிற்கு செல்கிறார்கள்.

English summary

Twin throttlers you tuber TTF Vasan review about Enjoy film. He also shares some views about bike racer, wheeling etc. He came to Chennai to watch this film from Coimbatore.