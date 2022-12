அதிமுகவுக்கு தாவிய நிர்வாகிகள்.. உடனே ‘அதிரடி’ காட்டிய டிடிவி தினகரன்! எடப்பாடிக்கு 300 கோடி செலவு?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : விழுப்புரம் அமமுக வடக்கு மாவட்ட செயலாளர் பாலசுந்தரம், விழுப்புரம் கிழக்கு மாவட்ட செயலாளர் அய்யனார் ஆகியோர் முன்னாள் அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம் முன்னிலையில் சமீபத்தில் அதிமுகவில் இணைந்த நிலையில், அமமுக சார்பில் விழுப்புரம் மாவட்டத்தை மூன்றாகப் பிரித்து புதிய நிர்வாகிகள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

விழுப்புரம் மாவட்டத்தின் நிர்வாக வசதிகளுக்காக விழுப்புரம் வடக்கு விழுப்புரம் கிழக்கு மற்றும் விழுப்புரம் தெற்கு என மூன்று மாவட்டங்களாக பிரிக்கப்பட்டு, அதற்குரிய சட்டமன்றத் தொகுதிகளை அமமுக தலைமை அறிவித்துள்ளது.

எங்கள் கட்சியிலிருந்து யாராவது ஒரு நிர்வாகியை எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பினர் பிடித்தார்கள் என்றால் அடுத்த நாளே அவரை விடத் திறமையாகவோ அவருக்குச் சமமாகவோ நிர்வாகிகளை நியமித்துவிடுவோம் என டிடிவி தினகரன் கூறியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

டார்கெட் 2022.. அனைத்திலும் பாமக வெற்றி! புத்தாண்டு சிறப்பு பொதுக்குழுவில் அன்புமணி ராமதாஸ் உறுதி!

English summary

AMMK general secretary TTV Dinakaran has announced that Villupuram district have been divided into three party districts and appointed new executives. It is noteworthy that TTV Dinakaran had said that if any administrator from our party lured by Edappadi Palaniswami's side, we would appoint administrators who are more capable than him the next day.