ஒரு விஷயத்தில் ஏமாற்றம்தான்.. ஆனாலும்.. வேளாண் பட்ஜெட் பற்றி வேல்முருகன் கருத்து

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: தமிழ்நாடு வேளாண் பட்ஜெட்டில் இடம்பெற்ற அறிவிப்புகளுக்கு பாராட்டு தெரிவித்துள்ள தமிழ்நாடு வாழ்வுரிமைக் கட்சித் தலைவர் வேல்முருகன், கரும்பு, நெல் கொள்முதல் விலை உயர்வு ஆகிய அறிவிப்புகள் பட்ஜெட்டில் இடம் பெறாதது ஏமாற்றம் அளிப்பதாக தெரிவித்துள்ளார்.

"தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் வேளாண்துறை அமைச்சர் எம்.ஆர்.கே.பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் இன்று தாக்கல் செய்த வேளாண் நிதி நிலை அறிக்கையில், வேளாண்மை மற்றும் அது சார்ந்த துறைகளின் வளர்ச்சிக்கான பல திட்டங்கள் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

கரும்பு விவசாயிகளுக்கு ரூ 195 சிறப்பு ஊக்கத்தொகை.. வேளாண் பட்ஜெட்டில் அதிரடி!

தமிழர்களின் கலாச்சாரம், பண்பாடு, உணவு முறை ஆகியவற்றுடன் தொடர்புடைய பட்ஜெட்டாக இந்த வேளாண் நிதி நிலை அறிக்கையை தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சி பார்க்கிறது.

குறிப்பாக, கருப்பட்டி உள்ளிட்ட பனை சார்ந்த மதிப்பு கூட்டு பொருட்கள் உற்பத்திக்கு 75 விழுக்காடு மானியம், மருத்துவ குணம் கொண்ட இஞ்சி, மஞ்சள் உள்ளிட்ட இடுபொருள்களுக்காக ரூ. 3 கோடி ஒதுக்கீடு, நெல் ஜெயராமன் பெயரில் 200 ஏக்கரில் பாரம்பரிய நெல் விதைகள் உற்பத்தி மையம், சுய உதவிக்குழுவினர் ஆடு, மாடு, கோழி பண்ணைத் தொழில் தொடங்க மானியம், இளைஞர்கள் வேளாண் தொழில் தொடங்க முதற்கட்டமாக 200 பேருக்கு தலா 1 லட்சம் நிதி உதவி, பயிர் உற்பத்தியை அதிகரிக்க துவரை சாகுபடி சிறப்பு மண்டலம், மாவட்ட அளவிலும், மாநில அளவிலும் சிறுதானிய திருவிழா ஆகிய திட்டங்கள் வரவேற்கதக்கது. இத்திட்டங்கள் அனைத்தும் தமிழர்களின் வாழ்வியலோடு தொடர்புடையது.

English summary

Appreciating the announcements made in the Tamil Nadu Agriculture Budget, Tamizhaga valvurimai Party leader Velmurugan said it was disappointing that the announcements on sugarcane and paddy purchase price hike were not included in the budget.