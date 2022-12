டிடிஎப் வாசனுக்கு “நோஸ் கட்”.. நேர்காணலில் கிடுக்குப்பிடி கேள்விகள்! பதிலளிக்காமல் நடுவில் “எஸ்கேப்”

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: பிரபல மோட்டோ யூடியூபரான டிடிஎப் வாசன் தனது விலை உயர்ந்த பைக்குகளை கொண்டு போக்குவரத்து சட்ட விதிகளுக்கு எதிராக அதி வேகத்தில் பயணித்து யூடியூப் சேனலில் வீடியோக்களை வெளியிட்டு வரும் டிடிஎப் வாசன், தொடர்ந்து பல்வேறு சர்ச்சைகளில் சிக்கி வரும் நிலையில், இது குறித்து கிடுக்குப்பிடி கேள்விகளை எழுப்பிய நெறியாளருக்கு பதிலளிக்காமல் பாதியில் சென்றது பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

கோவையை சேர்ந்தவர் டிடிஎப் வாசன். Twin Throttlers என்ற பெயரில் யூடியூப் சேனல் நடத்தி வரும் இவர் பைக்கில் அதிக வேகத்தில் பயணம் செய்து அதை வீடியோவாக எடுத்து வெளியிட்டு வந்தார்.

இவர் வெளியிடும் வீடியோக்களால் கவரப்பட்ட பைக் மீது அதிக ஆர்வம் கொண்ட சிறுவர்கள், இளைஞர்கள் அவரை போலவே பைக்குகளில் சாகசங்களை செய்யத் தொடங்கினார்கள். இதனால் பல விபத்துக்கள் ஏற்பட்டன.

13 பேரை கைது செய்தீர்களே.. இந்த வீடியோவை பாருங்க! டிடிஎப் வாசன் கைதாவது எப்போது? நெட்டிசன்கள் கேள்வி

English summary

Popular moto YouTuber TTF Vasan, who has been posting videos on his YouTube channel for over speed bike against the traffic rules. Now he walked out of interview without answering questions.