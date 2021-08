கோயம்பேட்டில் நள்ளிரவில் பரபரப்பு... ஆக்டிவாவில் வந்த நபரிடம் மெஷின் கன்.. அதிர்ந்து போன போலீசார்!

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: கோயம்பேடு புறநகர் பேருந்து நிலையம் பகுதியில், நள்ளிரவில் இரு சக்கர வாகனத்தில் வந்த ஒருநபரிடம் இருந்து இரண்டு மெஷின் கன்களை போலீசார் பறிமுதல் செய்துள்ளனர்.

அந்த துப்பாக்கியை ஆய்வு செய்ததில் அவை டம்மி துப்பாக்கி என்பது தெரியவந்துள்ளது. இதை காரைக்குடியில் இயக்குனர் பாண்டிராஜ் இயக்கும் "எதற்கும் துணிந்தவன்" என்ற படத்திற்காக கொண்டு செல்வதும் தெரியவந்துள்ளது.

சென்னை கோயம்பேடு புறநகர் பேருந்து நிலைய காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட 100 அடி சாலையில் SAF கேம்ஸ் வில்லேஜ் அருகில் இன்று அதிகாலை சுமார் ஒரு மணி அளவில் சிறப்பு உதவி ஆய்வாளர் பழனி தலைமையில் போலீசார் வாகன தணிக்கையில் ஈடுபட்டிருந்தனர்.

English summary

Two dummy INSAS type Guns Seized on Vehicle Check up at 100 feet road in koyambedu chennai. two dummy guns send to Karaikudi by bus for the film "etharkum thuninthavan" (Surya is playing).