மாற்றுத்திறனாளிகள் மெரினா கடற்கரை வரை செல்ல மரப்பாதை.. திறந்து வைத்த உதயநிதி

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை: சென்னை மெரினாவில் அமைக்கப்பட்டுள்ள மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான பிரத்யேக நடைபாதையை ஜனவரி 16ம் தேதி வரை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் என சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் ககன்தீப் சிங் பேடி தெரிவித்துள்ளார்

மெரினாவில் மாற்றுத்திறனாளிகள் மெய் சிலிர்த்த தருணம்...கடல் அலையில் கால் நனைத்து நெகிழ்ச்சி!

சென்னை மெரினா கடற்கரையில் மாற்றுத்திறனாளிகள் கடற்கரையின் மிக அருகே சென்று, அலைகளில் காலை நனைத்து மகிழும் வகையில் பிரத்தியேக பாதை அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இது மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் பொதுமக்களிடையே பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ள நிலையில், தற்போது மரப்பலகையால் ஆன பாதை அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

பிரத்யேகமாக அமைக்கப்பட்டுள்ள மரப்பலகை பாதையை திறந்து வைக்கும் நிகழ்வு நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்ச்சியில் சேப்பாக்கம்-திருவல்லிக்கேணி சட்டமன்ற உறுப்பினர் உதயநிதி ஸ்டாலின், நகராட்சி நிர்வாகத்துறை அமைச்சர் கே.என் நேரு, இந்து அறநிலையத்துறை அமைச்சர் சேகர்பாபு ஆகியோர் கலந்துகொண்டனர்.

ஓமிக்ரான்:கவலைப்படாத புதுச்சேரி என்.ஆர்.காங்.-பாஜக அரசு- சரக்கு விற்பனை நேரத்தை நீட்டித்து உத்தரவு!

English summary

Chennai Corporation Commissioner Kagandeep Singh Bedi said that the special walkway for the disabled at the Chennai Marina can be used till January 16.