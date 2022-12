ஈன்ற பொழுதின் பெரிதுவக்கும்.. தாய் தந்தையிடம் ஆசி பெற்ற உதயநிதி! கையை பிடித்துக் கொண்ட ஸ்டாலின்!

Chennai

சென்னை : தமிழக இளைஞர் நலன் மட்டும் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சராக உதயநிதி ஸ்டாலின் பொறுப்பேற்றுக் கொண்ட நிலையில் முன்னதாக கலைஞர் படத்திற்கு முன்னால் தனது தந்தை ஸ்டாலின் தாய் துர்கா ஸ்டாலின் ஆகியோரிடம் ஆசி பெற்றார்.

தமிழக திரைத்துறையில் தயாரிப்பாளர் விநியோகஸ்தராக அறிமுகம் ஆகி பின்னர் நாயகனாக அரிதாரம் பூசிய உதயநிதி ஸ்டாலின் தொடர்ந்து திமுக பொதுக் கூட்டங்களில் சாதாரண தொண்டன் என கலந்து கொண்டார்.

தொடர்ந்து கட்சியில் அவருக்கு முக்கியத்துவம் வழங்கப்பட்ட நிலையில் சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கு இரு ஆண்டுகளுக்கு முன்பே திமுக இளைஞரணி செயலாளர் பதவி வழங்கப்பட்டது. இதனை அக்கட்சியினர் வெகுவாக வரவேற்றனர்.

அமைச்சரான உதயநிதி ஸ்டாலின்.. தமிழகத்தில் நடிகராக இருந்து யாரெல்லாம் அமைச்சரானார்கள்? நீளும் பட்டியல்

Udhayanidhi Stalin took over as Tamil Nadu Youth Welfare and Sports Minister, earlier the artiste received blessings from his father Stalin's mother Durga Stalin in front of the karunanidhi photo