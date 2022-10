‘ஜஸ்ட் பாஸ் தான்..’ பாருங்க.. அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் முறைக்கிறாரு.. உதயநிதி ஸ்டாலின் கலகல பேச்சு!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : சென்னையில் நடைபெற்ற புத்தக வெளியீட்டு விழாவில் பேசிய திமுக இளைஞரணி செயலாளர் உதயநிதி ஸ்டாலின், பள்ளியில் படித்த காலத்தில் தமிழில் மட்டும் அதிக மதிப்பெண் பெறுவேன் எனக் கூறியுள்ளார்.

மற்ற பாடங்களில் ஜஸ்ட் பாஸ் ஆவேன். ஆனால், தமிழில் மட்டும் அதிக மதிப்பெண் பெறுவேன். அதற்கெல்லாம் காரணம் கருணாநிதி உரையைக் கேட்டதுதான் என்று நினைக்கிறேன் என உதயநிதி ஸ்டாலின் பேசியுள்ளார்.

மேலும், தான் பள்ளிக்கூடத்தில் படித்தபோது படிப்பு விஷயத்தில் அப்பா ஸ்டாலின் கண்டிப்போடு இருக்க மாட்டார் என்றும், அம்மாதான் மிகவும் கண்டிப்பாக இருப்பார் என்றும் தெரிவித்தார் உதயநிதி ஸ்டாலின்.

English summary

“I grew up in a Gopalapuram home during my schooling. I listened Karunanidhi speeches in tape recorder on that days. If I get a just pass in other subjects, I will score high only in Tamil.” : says DMK Youth wing Secretary Udhayanidhi Stalin.