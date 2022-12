1000+1000=2000! தலைவிகளுக்கு காத்திருக்கும் பொங்கல் பரிசு! முக்கிய தகவல் சொன்ன அமைச்சர் உதயநிதி!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தமிழகத்தில் பெண்களுக்கு மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் உரிமை தொகை எப்போது வழங்கப்படும் என தமிழக இளைஞர் மற்றும் விளையாட்டு துறை அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் முக்கிய தகவல் ஒன்றை தெரிவித்திருக்கிறார். அதன்படி பொங்கலுக்கு இரு அறிவிப்புகள் அடுத்தடுத்து வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

தமிழக முன்னாள் முதல்வரும் திமுக தலைவருமான கருணாநிதியின் மறைவுக்குப் பிறகு அக்கட்சி தலைவராக பொறுப்பேற்ற ஸ்டாலின் தனது தலைமையில் முதல் முயற்சியிலேயே ஆட்சியையும் கைப்பற்றினார். தொடர்ந்து முதல்வராகவும் பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார்.

திமுக தேர்தல் அறிக்கை இந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் முக்கிய ஆயுதமாக கருதப்பட்டது. குறிப்பாக பெண்களுக்கு மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் உரிமை தொகை, மாணவிகளுக்கு உதவித்தொகை, இலவச பேருந்து பயணம் உள்ளிட்ட திட்டங்கள் பெரிய அளவில் குறிப்பாக பெண்களிடம் பேசப்பட்டது.

