அமைச்சராக முதல் நிகழ்ச்சி.. வெற்றியோ-தோல்வியோ முயற்சி செய்யுங்க..மாணவர்களை உற்சாகமூட்டிய உதயநிதி

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு துறை அமைச்சராக உதயநிதி ஸ்டாலின் நேற்று பதவியேற்றார். இந்நிலையில் முதல் நிகழ்ச்சியில் அவர் இன்று பங்கேற்றார். அப்போது ‛‛ஜெயிக்கிறோமோ, தோற்கிறமோ என்பதை தாண்டி, முயற்சி செய்ய வேண்டும். அதுவே பெரிய வெற்றி தான்'' என தேசிய அளவிலான விளையாட்டு போட்டியில் பங்கேற்க உள்ள 177 மாணவ-மாணவிகள் மத்தியில் பேசி உற்சாகப்படுத்தினார்.

இந்தியா முழுவதும் பழங்குடியின மாணவர்களின் கல்வி நலன் கருதி நாடு முழுவதும் மத்திய அரசின் நிதி உதவியுடன் ஏகலைவா மாதிரி உண்டு உறைவிட பள்ளிகள் செயல்பட்டு வருகின்றன. இந்த பள்ளிகள் இடையே ஆண்டுதோறும் தேசிய அளவிலான விளையாட்டு போட்டிகள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன. அந்த வகையில் இந்த ஆண்டுக்கான தேசிய அளவிலான விளையாட்டு போட்டிகள் ஆந்திர மாநிலம் குண்டூரில் வரும் 17 ம் தேதி முதல் 22ம் தேதி வரை நடைபெற உள்ளது.

இந்த போட்டியில் மொத்தம் 4,336 மாணவர்கள் பங்கேற்க உள்ளனர். இதில் தமிழ்நாட்டில் உள்ள 8 ஏகலைவா பள்ளியில் இருந்து 177 மாணவ-மாணவிகள் பங்கேற்க உள்ளனர். இவர்கள் சென்னை வழியாக ஆந்திரா செல்ல உள்ளனர். இந்நிலையில் தான் இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு துறை அமைச்சராக பொறுப்பேற்ற உதயநிதி ஸ்டாலின் முதல் நிகழ்ச்சியாக இன்று ஏகலைவா மாதிரி உண்டு உறைவிட பள்ளி மாணவர்களுடன் கலந்துரையாடினார். அமைச்சராக பொறுப்பேற்ற பிறகு உதயநிதி ஸ்டாலின் பங்கேற்ற முதல் நிகழ்ச்சி இதுவாகும்.

இதற்காக 177 பேருக்கு சென்னை மேல்கோட்டையூரில் உள்ள தமிழ்நாடு உடற்கல்வியியல் மற்றும் விளையாட்டு பல்கலைக்கழகத்தில் ஒரு மாதமாக பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது. இவர்கள் இன்று சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தில் இருந்து ஆந்திராவுக்கு ரயிலில் செல்ல உள்ளனர். இந்த வேளையில் மாணவ-மாணவிகளுக்கு உத்வேகம் கொடுக்கும் வகையில் உதயநிதி ஸ்டாலின் பேசினார்.

அப்போது, ‛‛விளையாட்டு போட்டியில் பங்கேற்க உள்ள அனைவருக்கும் வாழ்த்துகள். உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றாக பயிற்சி கொடுத்து இருப்பார்கள் என நம்புகிறேன். நீங்களும் நன்கு பயிற்சி பெற்றிருப்பீர்கள். நீங்கள் பங்கேற்கும் போட்டிகளில் வெற்றி பெறுவீர்கள் என்ற நம்பிக்கை எங்களிடம் உள்ளது. உங்கள் அனைவருக்கும் மீண்டும் வாழ்த்துகள். பாராட்டுகள். ஜெயிக்கிறோமோ, தோற்கிறோமோ என்பது முக்கியம் இல்லை. ஒரு முயற்சி எடுக்கிறோம். அதுவே பெரிய வெற்றி தான்'' என பேசி உற்சாகமூட்டினார்.

English summary

Udayanidhi Stalin was sworn in as Minister of Youth Welfare and Sports in Tamil Nadu yesterday. In this case, he participated in the first program today. Then we have to try beyond whether we win or lose. That is a big success'' he said and encouraged among 177 students who are going to participate in the national level sports competition.