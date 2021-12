மறக்க முடியாத 2021: சசிகலாவின் சிறை விடுதலை... ஆன்மீக பயணம் டூ அரசியல் பயணம்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: சிறையில் இருந்து விடுதலையான போதே தீவிர அரசியலில் ஈடுபடுவேன் என்று சொல்லி தமிழகத்திற்குள் காலடி எடுத்து வைத்த சசிகலா, அரசியல் ஓய்வு பற்றி அறிவித்து விட்டு ஆன்மீக பயணம் கிளம்பினார். சட்டசபைத் தேர்தலுக்குப் பிறகு மீண்டும் யுடர்ன் அடித்து அரசியல் பயணத்தை தொடங்கியுள்ளார். 2021ஆம் ஆண்டு சசிகலாவிற்கு மறக்க முடியாத ஆண்டாக அமைந்து விட்டது.

எனது காலத்திற்குப் பிறகும் 200 ஆண்டுகாலம் அதிமுக ஆட்சியில் இருக்கும் என்று சட்டசபையில் சபதம் செய்தார் ஜெயலலிதா. அவரது மரணத்திற்குப் பிறகு முதல்வரானார் ஓ.பன்னீர் செல்வம். 2016ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 31ஆம் தேதி அதிமுகவின் பொதுச்செயலாளராக மகுடம் சூட்டிக்கொண்டார் சசிகலா.

அதோடு நிற்காமல் முதல்வர் நாற்காலியில் அமரவேண்டும் என்ற ஆசையில் ஓ.பன்னீர் செல்வத்தை ராஜினாமா செய்ய வைத்தார். இதனையடுத்து ஜெயலலிதா சமாதியில் தியானத்தில் அமர்ந்து மவுன யுத்தம் நடத்தினார் ஓ.பன்னீர் செல்வம். அதிகார போட்டியில் கட்சி உடைந்தது.

சசிகலா தலைமையில் பெரும்பான்மையான எம்எல்ஏக்கள் செல்ல, ஓ.பன்னீர் செல்வம் பக்கம் 11 எம்எல்ஏக்கள் மட்டுமே சென்றனர். முதல்வர் கனவில் மிதந்த சசிகலாவிற்கு சொத்துக்குவிப்பு வழக்கின் தீர்ப்பு செக் வைத்தது. கோட்டைக்கு முதல்வராக போக ஆசைப்பட்ட சசிகலா, பெங்களூரு பரப்பன அக்ரஹாரா சிறைக்குப் போனார்.

சிறை செல்லும் முன்பாக எம்எல்ஏக்கள் ஒன்று கூடி எடப்பாடிபழனிச்சாமியை முதல்வராக தேர்வு செய்தனர். கூவாத்தூர் ரிசார்ட்ஸ்சில் நடந்த கலாட்டாக்களை அத்தனை எளிதாக யாரும் மறந்து விட முடியாது. சசிகலா சிறைக்கு போன சில மாதங்களில் ஓபிஎஸ், இபிஎஸ் ஒன்றாக இணைந்தனர். டிடிவி தினகரன் தனித்து விடப்பட்டார்.

English summary

Sasikala, who had set foot in Tamil Nadu saying that he would engage in serious politics as soon as he was released from prison, announced his political retirement and embarked on a spiritual journey. After the assembly election, Yudern has begun his political journey again. 2021 has been an unforgettable year for Sasikala.