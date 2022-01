மத்திய பட்ஜெட் 2022: இந்த ஆண்டு செல்போன்கள், டி.வி.க்கள் விலை குறையுமா?.. எகிறும் எதிர்பார்ப்பு!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: மத்திய பட்ஜெட் நிறைவேற்றப்பட உள்ள நிலையில் மொபைல் போன்கள், டிவிக்கள் உள்ளிட்ட எலக்ட்ரானிக் பொருட்கள் மீதான வரியை குறைக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை எழுந்துள்ளது. இதனால் செல்போன்கள், டிவிக்கள் விலை குறையுமா? என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

நாடாளுமன்றத்தின் பட்ஜெட் கூட்டத் தொடர் ஜனவரி 31-ம் தேதி தொடங்க உள்ளது. ஜனவரி 31-ல் குடியரசுத் தலைவர் உரையும் அதைத் தொடர்ந்து பிப்ரவரி 1-ம் தேதி பட்ஜெட் தாக்கலும் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மத்திய அரசின் தலைமை பொருளாதார ஆலோசகராக வெங்கட்ராமன் அனந்த நாகேஸ்வரன் நியமனம்

English summary

As the union budget approaches, there is a growing demand for lower taxes on electronics, including mobile phones and TVs. Will this reduce the price of cell phones and TVs?