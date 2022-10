இந்தி மொழியை வைத்து இந்தியாவை 3 ஆக பிரிக்கிறது மத்திய பாஜக அரசு- முதல்வர் ஸ்டாலின் கடும் அட்டாக்

Chennai

oi-Mathivanan Maran

சென்னை: அமித்ஷா குழுவின் இந்தி திணிப்பு பரிந்துரைகள் மூலம் இந்தி பேசாத மாநிலங்களின் மக்களை தேசிய நீரோட்டத்தில் இருந்து அந்நியமாக்குகின்றன; இந்தி மொழியை அடிப்படையாக வைத்து இந்தியாவை 3 ஆக பிரிக்கிறது மத்திய பாஜக அரசு என்று தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் ஆவேசமாக தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழக சட்டசபையில் அமித்ஷா குழுவின் இந்தி திணிப்பு பரிந்துரைகளுக்கு எதிரான தீர்மானத்தைத் தாக்கல் செய்து முதல்வர் ஸ்டாலின் பேசியதாவது: வீழ்வது நாமாக இருப்பினும் வாழ்வது தமிழாக இருக்கட்டும் என்ற கொள்கைக்குச் சொந்தக்காரர்களாகிய நாம், அன்னைத் தமிழைக் காப்பதற்காக மட்டுமல்ல; ஆதிக்க மொழித் திணிப்புக்கு எதிராக என்றும் குரல் கொடுப்பவர்கள் என்ற அடிப்படையில், வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு தீர்மானத்தை இந்த மாமன்றத்தில் முன்மொழிவதற்கு முன்பாக ஒரு முன்னுரையை வழங்க விரும்புகிறேன். தமிழ் காக்க சிறை சென்று மரணம் அடைந்த நடராசன் - தாளமுத்து தொடங்கி, தீக்குளித்த கீழப்பழுவூர் சின்னச்சாமி, துப்பாக்கிக் குண்டுக்குப் பலியான சிதம்பரம் ராசேந்திரன் வரையிலான தியாகிகளை இந்த நேரத்தில் நினைவுகூர்வது பொருத்தமாக இருக்கும் என நான் நினைக்கிறேன்.

அமித்ஷா குழுவின் இந்தி திணிப்புக்கு எதிராக தமிழக சட்டசபை நிறைவேற்றிய தீர்மானம் சொல்வது என்ன?

Tamilnadu Chief Minsiter MK Stalin said that Union BJP Govt is trying to divide India into three parts, States that speak Hindi, states that use Hindi to some extent, states that do not use Hindi.