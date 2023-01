இதுதான் அமைச்சர் தங்குற ரூமா? கடலூரில் டென்ஷனான எல்.முருகன்.. முதல்வர் வரை சென்ற புகார்! என்னாச்சு?

Chennai

Vignesh Selvaraj

சென்னை : மத்திய அமைச்சர் எல்.முருகன், கடலூரில் நடைபெற்ற பாஜக செயற்குழு கூட்டத்திற்குச் சென்றிருந்த நிலையில், கடலூர் சர்க்யூட் ஹவுஸில் நல்ல அறை ஒதுக்கப்படாமல் தாம் அவமதிக்கப்பட்டதாக முதலமைச்சர் அலுவலகத்திற்கு புகார் தெரிவித்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இது பாஜக வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நேற்று கடலூரில் நடைபெற்ற பாஜக செயற்குழு கூட்டத்திற்காக வந்திருந்த எல்.முருகனுக்கு கடலூர் சர்க்யூட் ஹவுஸில் அறை ஒதுக்கப்பட்டிருந்தது.

ஆனால், அந்த அறை மிகவும் பழையதாகவும், வசதிகள் இல்லாமலும் இருந்ததால் அதிர்ச்சியடைந்த மத்திய அமைச்சர் எல்.முருகன், அங்கிருந்தவர்களிடம் விசாரித்ததாக கூறப்படுகிறது.

புதிய அறைகள் மாநில அமைச்சர்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டதால் டென்ஷன் ஆன எல்.முருகன் இது தொடர்பாக தமிழ்நாடு அரசின் தலைமை செயலாளர், முதன்மை செயலாளர், முதல்வரின் நேர்முக உதவியாளர் என அனைவருக்கும் போன் செய்து ஆதங்கத்தை வெளிப்படுத்தியுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

Reports have surfaced that Union Minister L. Murugan has complained to the Chief Minister's office that he was insulted by not being allotted a good room at Circuit House in Cuddalore while he was attending the BJP working committee meeting in Cuddalore. This has created a stir in BJP circle.