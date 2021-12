கல்லூரி மாணவர்களுக்கு தடுப்பூசி கட்டாயம்... பள்ளி, கல்லூரி கலைநிகழ்ச்சிகளுக்கு தடை

Chennai

oi-Udhayabaskar

சென்னை: அண்ணா பல்கலைக் கழகத்தில் 9 மாணவர்களுக்கு கெரோனா தொற்று உறுதியானதை அடுத்து தமிழ்நாட்டில் கல்லூரிகளில் கலை நிகழ்ச்சிகள் நடத்த தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

மறு உத்தரவு வரும்வரை கல்லூரிகளில் கலைநிகழ்ச்சிகள் நடத்தக்கூடாது என மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தலைமையில் நடைபெற்ற ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் முடிவு எட்டப்பட்டுள்ளது.

மேலும் கல்லூரிகளில் மாணவர்கள் ஒரே சமயத்தில் அமர்ந்து உணவருந்த அனுமதிக்கக்கூடாது எனவும், 18 வயதுக்கு மேற்பட்ட அனைத்து மாணவர்களுக்கும் தடுப்பூசி கட்டாயம் எனவும் கூட்டத்தில் முடிவெடுக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

Corona infection was confirmed in 9 students at Anna University. Following this, cultural programmes have been banned in colleges in Tamil Nadu until further orders. Minister Ma Subramaniam has said that vaccination is compulsory for students above 18 years of age.