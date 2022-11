தமிழகத்தின் வளர்ச்சிக்கு விதை போட்ட நீதிக்கட்சி! எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? வைகோ கூறும் பிளாஷ்பேக்!

Chennai

சென்னை: இன்று இந்தியாவிலேயே மிகச் சிறந்த மாநிலமாக தமிழ்நாடு ஓங்கி வளர்ந்து நிற்பதற்கு அடித்தளம் அமைத்ததே நீதிக்கட்சி அரசு தான் என மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார்.

நீதிக்கட்சி ஆட்சியில் தான் அறநிலையப் பாதுகாப்புச்சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டதாகவும், காவிரி நீர்ப் பங்கீடு ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டதாகவும், பெண்கள் தேர்தலில் வாக்களிக்கும் உரிமை வழங்கப்பட்டதாகவும் வைகோ பட்டியலிட்டுள்ளார்.

இது தொடர்பாக வைகோ வெளியிட்டுள்ள வரலாற்று தகவல்களின் விவரம் வருமாறு;

Vaiko says, Justice Party laid the seed for the development of Tamil Nadu Vaiko said that the Justice Party government has laid the foundation for Tamil Nadu to rise and stand as the best state in India today.