நீறு பூத்த நெருப்பு! துரை வைகோவை எதிர்க்கும் அந்த 15 பேர்- கட்டம் கட்டும் மதிமுக?

சென்னை; மகன் துரை வைகோவுக்கு கட்சி பதவி தரக் கூடாது என்பது தமது விருப்பம் என கூறி வரும் வைகோ, ரகசிய வாக்கெடுப்பில் எதிர்த்து வாக்களித்தாரா? ஆதரித்து வாக்களித்தாரா? என அதிருப்தி நிர்வாகிகள் கேள்வி எழுப்புவதாக மதிமுக தலைமையகமான தாயக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

ம.தி.மு.க.வின் மாவட்ட செயலாளர்கள், உயர்நிலை குழு உறுப்பினர்கள் கூட்டம் அண்மையில் நடைபெற்றது. இதில் ரகசிய வாக்கெடுப்பு மூலம் தனது மகன் துரை வைகோவை கட்சியின் தலைமை நிலையச் செயலாளராக நியமிக்க ஆதரவு பெறப்பட்டது. அதன்படி நியமிக்கப்பாட்டார் துரை வைகோ.

ஆனால் இந்த கூட்டத்தில் 15-க்கும் மேற்பட்ட மாநில-மாவட்ட நிர்வாகிகள் பங்கேற்கவில்லை. மதிமுக அவைத் தலைவர் திருப்பூர் சு.துரைசாமி, நாகர்கோயில் கோட்டார் கோபால்( தணிக்கை குழு உறுப்பினர்), துரை சந்திரசேகரன் (முன்னாள் அமைச்சர் புதுகோட்டை மாவட்ட செயலாளர்), தேனி பொடா அழகுசுந்தரம்( கொள்கை பரப்பு செயலாளர்), வழக்கறிஞர் தேவதாஸ் (வழக்கறிஞர் பிரிவு செயலாளர்), புலவர் செவந்தியப்பன் ( சிவகங்கை மாவட்ட செயலாளர்), மாரியப்பன் ( திருப்பூர் மாவட்ட செயலாளர்), டி.ஆர்.ஆர் செங்குட்டுவன் ( திருவள்ளூவர் மாவட்ட செயலாளர்), திருச்சி வீரபாண்டி (வழக்கறிஞர்), ஈஸ்வரன் (இளைஞரணி செயலாளர்), சண்முகசுந்தரம் (விருதுநகர் மாவட்ட செயலாளர்), மோகன் (மயிலாடுதுறை மாவட்ட செயலாளர்), ஜெ.ராமலிங்கம் (கடலூர் மாவட்ட செயலாளர்.), திண்டுக்கல் மா.செ. செல்வராகன் ஆகியோர் பங்கேற்கவில்லை. இவர்களில் திண்டுக்கல் செல்வராகவன் உள்ளிட்ட சிலர் உடல்நலக் குறைவால் கூட்டத்தில் பங்கேற்கவில்லை; துரை வைகோவுக்கு பதவி தர ஆதரவு தருகிறோம் என கடிதம் கொடுத்துள்ளனர். ஆனால் பல மூத்த நிர்வாகிகள் கடும் அதிருப்தியில் இருக்கின்றனர் என்றே கூறப்பட்டு வருகிறது.

MDMK Party Sources said that their General Secretary Vaiko may expel 15 Senior leaders who had opposed to Durai Vaiko from the party.