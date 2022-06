சொட்டு தண்ணி கூட நமக்கு வராது.. பாஜக சதியை முறியடிக்கணும்- எஸ்கே.ஹல்தர் பேச்சால் வெகுண்டெழுந்த வைகோ!

Chennai

சென்னை : மேகதாது அணை குறித்து விவாதிப்போம் என்று, காவிரிப் படுகைக்கு வந்து எஸ்.கே.ஹல்தர் கூறி இருப்பது கடும் கண்டத்திற்கு உரியது என ம.தி.மு.க பொதுச் செயலாளர் வைகோ கூறியுள்ளார்.

எஸ்.கே.ஹல்தர்ம் மறைமுகமாக அல்ல, மத்திய பாஜக அரசின் அறிவுறுத்தலின்பேரில், நேரடியாகவே கர்நாடகத்திற்கு ஆதரவாக ஒருதலைபட்சமாக செயல்படுகின்றார் என வைகோ குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

தமிழக அரசு மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் செயலாற்றி, கர்நாடக அரசின் திட்டத்தை முறியடிக்க வேண்டும் என்றும் மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

MDMK Chief Vaiko said that SK Halder's statement on Mekedatu Dam was highly reprehensible and that the Tamil Nadu government should act with extreme caution and thwart the Karnataka government's plan.